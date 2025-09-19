Могилевська довела до мурах новим виконанням хіта "Відправила Message" у дуеті з Lely45

Наталія Могилевська і Lely45 / © Пресслужба Наталії Могилевської

Українська співачка Наталія Могилевська разом із артисткою Lely45 представили оновлену версію культової пісні "Відправила message", яка 2006 року стала справжнім саундтреком цілого покоління. Тепер композиція отримала свіже звучання, схоже на рок-баладу, і несподіване відео.

За словами Могилевської, цей дует спочатку взагалі не планувався як студійний реліз. Виконавиці мали виступити разом на закритій церемонії "30 до 30", і Lely45 обрала саме легендарний хіт співачки. Своєю чергою, Наталія одразу розгледіла в Людмилі (справжнє ім'я Lely45) величезний потенціал.

"У нас був лише тиждень на підготовку та три години на репетицію. Нове аранжування створила команда Lely45. Ми з Людою майже щодня були на зв’язку — і не лише через робочі питання. Вона для мене — українська Емі Вайнхаус, але без шкідливих звичок. Я впевнена, що вона буде збирати стадіони", — зізналася Наталія.

Натомість Lely45 підкреслила, що Могилевська вразила її невичерпною енергією та креативністю. Співачка говорить, що легенда українського шоубізу розкрилася для неї зовсім по-новому й була на рівних.

"У неї немає стоп-слів. Вона може бути шаленою подругою, якій неможливо відмовити. Саме Наташа змусила мене подивитися фільм "Джія" з Анджеліною Джолі, а після перегляду сказала: ми знімаємо відео саме в такому форматі — стильному, сміливому й максимально експериментальному", — розкрила подробиці співпраці Lely45.