Могилевська емоційно висловилася про усиновлення й що її здивувало на початку: "Єдина перепона"

Наталія Могилевська з доньками

Українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про досвід усиновлення двох доньок Мішель і Соні і труднощі, з якими їй довелося зіткнутися через стереотипи суспільства.

Артистка разом із чоловіком Валентином виховує дівчат уже близько чотирьох років. За словами Могилевської, найбільше її дивувала реакція людей на рішення взяти в родину старшу дитину. На момент усиновлення одній із доньок було 10 років, а зараз — уже 14.

«Єдина перепона, яка була з інших людей, яка мене дуже дивувала… Це коли я чула, що з маленькою зрозуміло що робити, а з дорослою: вона жила з іншими батьками, має чи ні освіту, чи буде слухатися, а попереду підлітковий вік і так далі. І це був просто жах», — поділилася співачка на одному із виступів у Львові, фрагментом якого поділився фан-клуб у TikTok.

Наталія Могилевська зі старшою донькою

Також зірка пригадала курси для майбутніх названих батьків, після яких видають довідку про можливість усиновлення. Саме там вона була шокована тим, як багато людей ставляться до вибору дитини надто прагматично.

«Я у своїй групі з’ясувала, що з 15 людей усі хочуть дитину-блондина з блакитними очима, віком до року або максимум до трьох, щоб була здорова, а батьки померли й потім не турбували, щоб не було старших братів і сестер. І в мене було одне запитання: а ви самі з ідеальним здоров’ям і характером, народжені в ідеальній родині? Ми не в магазині. Або ти хочеш стати мамою, або ні», — емоційно зазначила артистка.

Крім того, Наталія Могилевська переконана, що батьки не повинні нав’язувати дітям власні мрії чи професії. За її словами, головне — допомогти дитині знайти свій шлях і підтримувати її вибір.

«Мені всі кажуть, щоб я зробила з дітей співачок. Але ж я не знаю, для чого вони прийшли у цей світ. Можливо, хтось має просто народжувати дітей, а хтось стати спортсменкою. Моє завдання — спостерігати, де їхня душа, і допомагати цьому розвиватися», — пояснила виконавиця.

Наталія Могилевська з молодшою донькою

На завершення Могилевська звернулася до українців із закликом не боятися усиновлення, незалежно від віку дитини: «Беріть дитину в будь-якому віці, не думайте, всиновлюйте! Це буде ваша найкраща дитина».

