Могилевська на тлі чуток про шлюб засвітилася з весільною обручкою на підмізинному пальці

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська співачка Наталія Могилевська несподівано засвітила весільну прикрасу на правій руці.

Так, на запис нещодавнього інтерв’ю «Люкс ФМ» артистка завітала з весільною обручкою на підмізинному пальці правої руки. Таким чином Могилевська підігріла чутки про узаконення стосунків зі своїм коханим Валентином. Раніше співачка всіляко спростовувала інформацію про одруження. Ба більше, навіть розповідала про відкладання весілля на потім через війну.

Однак, така ситуація була донедавна. Чи змінився її статус за останній час — можна лише здогадуватися. Ведучий Євген Фешак не ставив уточнювальних запитань щодо обручки, а лише розпитав про історію її стосунків з Валентином. Тож поки що шанувальникам залишається лише інтрига.

Реклама

Наталія Могилевська / © скриншот з відео

Зазначимо, Наталія Могилевська зустрілася з майбутнім коханим Валентином на початку повномасштабного вторгнення після 10 років самотності. І цю зустріч виконавиця називає своєю «долею», бо трапилася вона просто під час того, як зірка виносила сміття з дому. З часом у пари з’явилося двоє дітей — доньки Соня та Мішель. Закохані всиновили їх та виховують спільно.

Нагадаємо, нещодавно співаку MELOVIN освідчився військовий у центрі Києві. Редакція сайту ТСН.ua вже писала, що відомо про новоспеченого нареченого зірки, який молодше від нього на чотири роки.