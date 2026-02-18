ТСН у соціальних мережах

Могилевська неочікувано заспівала з удвічі молодшим артистом і зачарувала новим хітом

Артистка з SAMCHUK презентують спільну композицію «Снігопадами».

Наталія Могилевська і SAMCHUK

Наталія Могилевська і SAMCHUK / © Пресслужба Наталії Могилевської

Народна артистка України Наталія Могилевська знову приємно здивувала своїх прихильників несподіваним творчим експериментом.

Цього разу зірка об’єдналася в дуеті з молодим та перспективним 24-річним виконавцем SAMCHUK і представила ніжну ліричну композицію «Снігопадами». Ідея співпраці народилася спонтанно — артисти випадково зустрілися у студії звукозапису, і ця зустріч стала початком нової музичної історії. За словами Могилевської, робота над треком відбувалася легко й натхненно. Співачка зізналася, що була приємно вражена тембром партнера та його творчим підходом.

«Раптова зустріч на студії народила одну з найкращих моїх пісень. Дуже приємна вийшла співпраця, а в його тембр я просто закохалась», — поділилася артистка.

SAMCHUK, своєю чергою, говорить, що «Снігопадами» стала для нього особливою роботою. У пісні переплелися досвід і чуттєвість Могилевської з сучасним звучанням молодого виконавця.

«Ми об’єднали наші стилі й створили унікальну атмосферу. Це пісня про особисті переживання, про почуття, які знайомі кожному. Вірю, що вона відгукнеться в серцях слухачів», — зазначив співак.

На композицію артисти також презентували атмосферний відеокліп, який підсилює емоційність треку. Виконавці знімали його на засніжених локаціях на природі.

