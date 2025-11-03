- Дата публікації
Могилевська палко поцілувала Козловського просто на сцені й викликала неоднозначну реакцію у Мережі
Артисти розбурхали емоції фанів під час свого дуету.
Українська співачка Наталія Могилевська запалила на своєму великому концерті у Києві.
Так, на одне з шоу у столиці зірка запросила свого колегу Віталія Козловського. Разом зірковий дует виконав пісню «Відправила Message». До того ж під час номеру артисти несподівано палко поцілували одне одного перед публікою у залі та зірвали гучні овації. Відповідним відео поділився юзер з ніком arik_voloshin у TikTok.
Для виступу Віталій обрав костюм і напівпрозорий блискучий лонгслів, який підкреслив його рельєфний торс, а Наталія — латексний комбінезон. Посеред шоу співачка також зняла з колеги піджак і відкинула його у бік, демонструючи пристрасть і запал.
Під відео зібралося чимало коментарів. Українці розділилися на два табори. Одні підтримали такий творчий прояв зірок, а інші ж навпаки розкритикували їх, адже обидва перебувають у стосунках і мають дітей.
А це до чого було? Має трохи дивний вигляд
Це вистава, мистецтво, емоції, драйв. Не подобається — не дивіться
У нього ж дружина і дитина є…
Артисти у фільмах теж цілуються і теж мають сім’ї, тут теж акторська гра
