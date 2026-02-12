Могилевська після схуднення на 25 кг розкрила секрети свого раціону: від чого відмовилася зірка

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про систему харчування, яка нещодавно допомогла їй за рік позбутися 25 кілограмів.

50-річна артистка поділилася своїми правилами в Instagram. Вона зізналася, що дотримується чіткої дисципліни та має власні ритуали. За словами зірки, вона харчується лише двічі на день і повністю відмовилася від сніданків. Ранок Могилевська починає з так званого детоксу: тепла вода, ложка олії холодного віджиму — гарбузової або лляної — а також розторопша. Перший прийом їжі в неї відбувається близько 13:00.

«Ви часто запитували, як підтримую таку форму, тож ділюсь із вами своїми секретами. Головне для мене: два прийоми їжі на день, багато овочів, потужний ранковий детокс. Ранок починаю з теплої води, ложки олії холодного віджиму, розторопші. Перший прийом їжі — зазвичай о 13:00. Його основа — це овочі», — розповіла співачка.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У раціоні артистки переважають овочеві рагу, мікси зелені, заморожені овочеві суміші. Серед фаворитів — сирий натертий буряк із кеш’ю-майонезом. Для ситості вона може додати гречку або червону рибу.

Другий прийом їжі відбувається між 16:00 та 17:00. Це знову ж таки овочеві страви — тушкована капуста, овочеві мікси, суп із сочевицею з кінзою. Також Могилевська додає квашену капусту та домашні консервації.

«Один раз на тиждень я роблю одноразове харчування, а замість вечері випиваю рицинову олію», — також додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показалася без краплі макіяжу на відпочинку наодинці без родини.