Гламур
385
2 хв

Могилевська після всиновлення зворушила заявою про травми доньок і показала, як вони їх долають

Артистка поділилася історією складного шляху своїх доньок і їхнього відновлення.

Валерія Гажала
Наталія Могилевська з донькою

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася відвертою історією про складний шлях, який пройшла її старша донька Мішель.

У своєму фотоблогу зірка детально розповіла, через які випробування довелося пройти 13-річній дівчинці. Після того, як Могилевська вдочерила Мішель, вона багато часу присвятила тому, щоб відновити емоційний стан дитини. Артистка застосовувала різні психологічні техніки та практики, працюючи і зі старшою донькою, і з молодшою — п’ятирічною Сонею.

Однак через часті гастролі співачці довелося шукати спосіб, як зберегти для дітей відчуття близькості, навіть коли її немає поруч. У результаті вона знайшла особливе рішення — придбала донькам терапевтичну іграшку, яка допомагає їм пережити самотність у складні моменти.

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Моя старша донька пройшла через війну, самотність, притулок. І, звісно, їй була потрібна підтримка та допомога. Я просто брала її на руки й гойдала, ніби вона зовсім маленька. І бачила, як це її заспокоює: вона плаче, розслабляється. Це наче повернення у дитинство, у мамині обійми. А я ж часто на гастролях і знаю, як важливі дітям мої обійми. Тому коли мене немає, у них є чудова терапевтична іграшка. Щоб у важкі дні не почуватися самотніми. Особливо для моєї молодшої, яка тільки переїхала в окрему кімнату й спить сама», — поділилася Могилевська й показала також свого чоловіка Валентина.

Доньки Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Доньки Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з чоловіком / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з чоловіком / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Могилевська розповідала про свої чотирирічні стосунки та чого їй бракує поруч з чоловіком Валентином.

