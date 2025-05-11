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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3219
Час на прочитання
1 хв

Могилевська показала чоловіка і доньок у family look і як вони порозважалися у День матері

Родина запланувала насичений день на свіжому повітрі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська показала своє святкування Дня матері.

Так, в особливий день вся родина зірки обрала одяг в одному відтінку – білому дрес-коді. У фотоблогу виконавиця показала, як спочатку вони приїхали до магазину купувати домашньому улюбленцю білий нашийник, а потім вирушили святкувати у повному складі.

Зокрема, Могилевська з чоловіком Валентином і двома донечками поїхала на прогулянку до парку. Там вони разом погойдалися на великій гойдалці, а наймолодша Соня навіть спробувала покататися верхи на коні.

Під час такого насиченого дня зірка знайшла час привітати своїх шанувальниць-матерів та поділилася емоціями від материнства: "Бути мамою – це щастя! Вітаю всіх із теплим святом".

У коментарях шанувальники одразу засипали Наталію та її родину компліментами.

  • Так, Мама не та яка народила, а та, яка любить!

  • Які ви красиві. Це велике щастя мати таку маму, як ви

  • Так приємно дивитися на тебе сяючу та щасливу. Хай так буде завжди! Зі святом 

Нагадаємо, нещодавно українські зірки показали своїх найрідніших і звернулися до них у День матері.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3219
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