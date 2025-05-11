Могилевська показала чоловіка і доньок у family look і як вони порозважалися у День матері

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка Наталія Могилевська показала своє святкування Дня матері.

Так, в особливий день вся родина зірки обрала одяг в одному відтінку – білому дрес-коді. У фотоблогу виконавиця показала, як спочатку вони приїхали до магазину купувати домашньому улюбленцю білий нашийник, а потім вирушили святкувати у повному складі.

Зокрема, Могилевська з чоловіком Валентином і двома донечками поїхала на прогулянку до парку. Там вони разом погойдалися на великій гойдалці, а наймолодша Соня навіть спробувала покататися верхи на коні.

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Під час такого насиченого дня зірка знайшла час привітати своїх шанувальниць-матерів та поділилася емоціями від материнства: "Бути мамою – це щастя! Вітаю всіх із теплим святом".

У коментарях шанувальники одразу засипали Наталію та її родину компліментами.

Так, Мама не та яка народила, а та, яка любить!

Які ви красиві. Це велике щастя мати таку маму, як ви

Так приємно дивитися на тебе сяючу та щасливу. Хай так буде завжди! Зі святом

Нагадаємо, нещодавно українські зірки показали своїх найрідніших і звернулися до них у День матері.