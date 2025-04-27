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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Могилевська показала, як її донька 5-річчя відсвяткувала та що їй подарувала

Артистка організувала стилізовану вечірку для Соні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У родині співачки Наталії Могилевської свято.

Сьогодні, 27 квітня, донька зірки Соня святкує день народження. Їй виповнилося п'ять років. Напередодні Наталія подбала про святкування й задумала вечірку у морському стилі. Тож сімейство у повному складі задекорувало будинок відповідними прикрасами та кульками.

"Сьогодні був чарівний ранок — день народження моєї Соні, яка вже стала дуже дорослою. Їй п'ять. Приймаємо поздоровлення від всіх друзів, все ще святкуємо", — замилувала Могилевська.

До слова, свій подарунок від зіркової мами Соня отримувала в оригінальний спосіб. Так, виконавиця влаштувала маленькій іменинниці справжній квест довкола території будинку. Тож за допомогою підказок дівчинка дісталася до скарбу, розкопала його з піску й у згортку були кросівки. Таким самим чином донька співачки знайшла ще один пакунок із одягом. Соня зазначила, що задоволена подарунками батьків.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала, як одразу з двома доньками до Великодня готувалася. Зіркова родина засвітила терасу свого заміського будинку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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