Могилевська показала хобі чоловіка та похизувалася його з донькою досягненням
Також артистка у купальнику показала улюблене своє хобі.
Співачка Наталія Могилевська похизувалася теплими сімейними моментами та досягненнями своєї родини.
Зірка поділилася у фотоблогу рідкісними знімками з молодшою донькою Сонею. На світлинах також можна побачити приголомшливий улов — величезного коропа, який лежав просто посеред подвір’я. Як зізналася артистка, такий сюрприз їй влаштували чоловік Валентин і донька, які повернулися з риболовлі. Співачка залюбки порозглядала рибу разом з Сонею, а потім приготувала з улову смачний обід на грилі.
"Соня з татом піймали велику рибку. І хто сказав, що риболовля не для дівчат?" — написала артистка.
Окрім родинного дозвілля, співачка також показала, як провела власний вихідний. Поки коханий із донькою рибалили, Наталія вирішила присвятити ранок улюбленому заняттю — плаванню. Вона попозувала на березі біля заміського будинку у стильному купальнику.
"Сьогодні свій ранок почала з улюбленого плавання", — поділилася Могилевська.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська повідомила, чому відкладає своє весілля з коханим.