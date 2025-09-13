ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

Могилевська показала хобі чоловіка та похизувалася його з донькою досягненням

Також артистка у купальнику показала улюблене своє хобі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська похизувалася теплими сімейними моментами та досягненнями своєї родини.

Зірка поділилася у фотоблогу рідкісними знімками з молодшою донькою Сонею. На світлинах також можна побачити приголомшливий улов — величезного коропа, який лежав просто посеред подвір’я. Як зізналася артистка, такий сюрприз їй влаштували чоловік Валентин і донька, які повернулися з риболовлі. Співачка залюбки порозглядала рибу разом з Сонею, а потім приготувала з улову смачний обід на грилі.

"Соня з татом піймали велику рибку. І хто сказав, що риболовля не для дівчат?" — написала артистка.

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сторіз Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сторіз Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Окрім родинного дозвілля, співачка також показала, як провела власний вихідний. Поки коханий із донькою рибалили, Наталія вирішила присвятити ранок улюбленому заняттю — плаванню. Вона попозувала на березі біля заміського будинку у стильному купальнику.

"Сьогодні свій ранок почала з улюбленого плавання", — поділилася Могилевська.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська повідомила, чому відкладає своє весілля з коханим.

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie