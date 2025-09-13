Могилевська показала хобі чоловіка та похизувалася його з донькою досягненням

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська похизувалася теплими сімейними моментами та досягненнями своєї родини.

Зірка поділилася у фотоблогу рідкісними знімками з молодшою донькою Сонею. На світлинах також можна побачити приголомшливий улов — величезного коропа, який лежав просто посеред подвір’я. Як зізналася артистка, такий сюрприз їй влаштували чоловік Валентин і донька, які повернулися з риболовлі. Співачка залюбки порозглядала рибу разом з Сонею, а потім приготувала з улову смачний обід на грилі.

"Соня з татом піймали велику рибку. І хто сказав, що риболовля не для дівчат?" — написала артистка.

Окрім родинного дозвілля, співачка також показала, як провела власний вихідний. Поки коханий із донькою рибалили, Наталія вирішила присвятити ранок улюбленому заняттю — плаванню. Вона попозувала на березі біля заміського будинку у стильному купальнику.

"Сьогодні свій ранок почала з улюбленого плавання", — поділилася Могилевська.

