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- Гламур
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Могилевська показала романтичну прогулянку Києвом з коханим у свій ювілей
Співачка присвятила час собі та коханому в улюбленому місті.
Українська зірка Наталія Могилевська, яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя, поділилася атмосферними кадрами з романтичної прогулянки зі своїм чоловіком Валентином.
Так, артистка продовжує тішити фанів святковим контентом. У фотоблогу співачка опублікувала кадри з дня народження, який провела разом із коханим у центрі Києва. Для особливого дня Наталія обрала ефектний образ: чорну напівпрозору сукню, стильний жилет, підбори і макіяж із акцентом на губи, нафарбовані червоною помадою.
Закохані неспішно прогулювалися столичними вулицями, тримаючись за руки й не приховували ніжних почуттів. Вони побували на Подолі та піднялися на Андріївський узвіз, де Могилевська з цікавістю розглядала витвори українських майстрів і навіть придбала собі кілька прикрас.
"На каблах по бруківці? Легко! Бо є сили та не гасне! День народження в рідному Києві! Обожнюю – моє місто та мої люди!" — замилувала співачка.
Романтична атмосфера продовжилась за обідом у затишному ресторані. На десерт Наталія обрала торт зі свічкою, яку задула під щирі слова подяки усім, хто підтримував її упродовж життя.
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська зворушила підписників, показавши сюрприз від чоловіка та доньок у день ювілею — ніжний подарунок, що підкорив Мережу.