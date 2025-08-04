Могилевська показала романтичну прогулянку Києвом з коханим у свій ювілей

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська зірка Наталія Могилевська, яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя, поділилася атмосферними кадрами з романтичної прогулянки зі своїм чоловіком Валентином.

Так, артистка продовжує тішити фанів святковим контентом. У фотоблогу співачка опублікувала кадри з дня народження, який провела разом із коханим у центрі Києва. Для особливого дня Наталія обрала ефектний образ: чорну напівпрозору сукню, стильний жилет, підбори і макіяж із акцентом на губи, нафарбовані червоною помадою.

Закохані неспішно прогулювалися столичними вулицями, тримаючись за руки й не приховували ніжних почуттів. Вони побували на Подолі та піднялися на Андріївський узвіз, де Могилевська з цікавістю розглядала витвори українських майстрів і навіть придбала собі кілька прикрас.

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Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з чоловіком / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"На каблах по бруківці? Легко! Бо є сили та не гасне! День народження в рідному Києві! Обожнюю – моє місто та мої люди!" — замилувала співачка.

Романтична атмосфера продовжилась за обідом у затишному ресторані. На десерт Наталія обрала торт зі свічкою, яку задула під щирі слова подяки усім, хто підтримував її упродовж життя.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська зворушила підписників, показавши сюрприз від чоловіка та доньок у день ювілею — ніжний подарунок, що підкорив Мережу.