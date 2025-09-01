Могилевська показала старшу доньку й у День знань розкрила її новий етап у житті: "Важливе рішення"

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська вперше за тривалий час показала свою старшу доньку Мішель.

Так, співачка з нагоди першого вересня оприлюднила рідкісний кадр, де постає в обіймах з підрослою 13-річною донечкою. Водночас щаслива зіркова мама показала свої архівні фото зі шкільних років і який вигляд мала у юності.

У дописі Instagram Наталія також поділилася радісною звісткою. У перший день осені її старша донька Мішель розпочала навчання у ліцеї. За словами співачки, це дуже відповідальне рішення, адже там дівчина вже здобуватиме професію. Подробиці зірка поки що не розкриває, але пообіцяла зробити це згодом.

"Сьогодні (першого вересня – прим. ред.) моя ніжна і прекрасна старша донечка Мішель уперше поїхала до ліцею здобувати професію. Це дуже важливе рішення. Я обов’язково пізніше всім розповім, що саме вона обрала. А тим часом 1 вересня — діти в школу, батьки в пляс!" — написала щаслива Могилевська.

Цікаво, що раніше Наталія Могилевська розповідала, що 13-річна Мішель захоплюється грумінгом. Своєю чергою, зіркова мама додала, що докладатиме усіх зусиль, аби втілити підліткову мрію спробувати себе у професії.