Гламур
15
1 хв

Могилевська показала старшу доньку й у День знань розкрила її новий етап у житті: "Важливе рішення"

Мішель розпочала здобувати професію у 13 років.

Валерія Гажала
Наталія Могилевська з доньками

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська вперше за тривалий час показала свою старшу доньку Мішель.

Так, співачка з нагоди першого вересня оприлюднила рідкісний кадр, де постає в обіймах з підрослою 13-річною донечкою. Водночас щаслива зіркова мама показала свої архівні фото зі шкільних років і який вигляд мала у юності.

У дописі Instagram Наталія також поділилася радісною звісткою. У перший день осені її старша донька Мішель розпочала навчання у ліцеї. За словами співачки, це дуже відповідальне рішення, адже там дівчина вже здобуватиме професію. Подробиці зірка поки що не розкриває, але пообіцяла зробити це згодом.

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з батьками на архівному фото / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з батьками на архівному фото / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сьогодні (першого вересня – прим. ред.) моя ніжна і прекрасна старша донечка Мішель уперше поїхала до ліцею здобувати професію. Це дуже важливе рішення. Я обов’язково пізніше всім розповім, що саме вона обрала. А тим часом 1 вересня — діти в школу, батьки в пляс!" — написала щаслива Могилевська.

Цікаво, що раніше Наталія Могилевська розповідала, що 13-річна Мішель захоплюється грумінгом. Своєю чергою, зіркова мама додала, що докладатиме усіх зусиль, аби втілити підліткову мрію спробувати себе у професії.

15
