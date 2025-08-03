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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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190
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1 хв

Могилевська показала свого коханого та розчулила, як він з дітьми привітав її з 50-річчям

Родина влаштувала артистці справжній сюрприз.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська похизувалася сюрпризом від своєї родини з нагоди ювілею.

Так, нещодавно виконавиця відсвяткувала 50-річчя. У фотоблогу Наталія поділилася зворушливими моментами з того дня. Зокрема, показала прикрашений повністю будинок кульками та декоративними елементами. А на терасі чоловік Валентин з доньками підготував для іменинниці справжню фотозону.

Водночас Могилевська розчулила фанів милим привітанням наймолодшої донечки Соні. Так, дівчинка підготувала для мами листівку, вручила квіти та промовила: "Ти найкраща в світі мама. Вітаю щиро я тебе".

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Крім того, співачка показала й свого чоловіка Валентина та їхні стильні луки для свята. Водночас Наталія у дописі подякувала рідним і шанувальникам за неймовірну кількість теплих слів і побажань.

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Допис Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"У мене День народження кожен день... І вчора не стало винятком. Дякую рідним за цей настрій і любов. Дякую всім за привітання!" — замилувала артистка.

Тим не менш, у коментарях продовжили вітати співачку та потішилися її родинному щастю:

  • Щиро вітаємо! Втілюйте в життя всі свої прекрасні мрії

  • Як мило, з днем народження. Миру, кохати і бути коханою

  • Найщиріші вітання з днем народження

Нагадаємо, нещодавно журналіст Дмитро Гордон показав вигляд Наталії Могилевської у 21 рік і розкрив найкращі якості подруги.

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