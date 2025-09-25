Могилевська показалася з 5-річною донькою на пікніку й насмішила курйозом: "Не розгубилися"

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська показала свій відпочинок з молодшою донечкою Сонею.

У своєму фотоблогу артистка поділилася, як з дівчинкою прогулювалася у музеї просто неба у Пирогові. Там вони разом порозглядали млини та насолодилися територією. А потім на одній з галявин влаштували пікнік.

Щоправда, зіркова мама забула подбати про плед. Тим не менш, родина не стала засмучуватися та все ж втілила заплановане. Так, Могилевська у костюмі та на підборах з донькою у сукні просто прилягла на траву. А з собою у дівчат були горішки, якими вони поласували під час перекусу просто неба. На кадрах маленька Соня погодувала щасливу маму.

"Дівчата такі дівчата. Зібрались на пікнік — забули плед. Але не розгубились. Головне — взяли горішки і надягли бантики. Традиційний пікнік з горішками, Сонею та без пледу", — кумедно розповіла Наталія у своєму Telegram-каналі.

