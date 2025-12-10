Могилевська похизувалася спортивним досягненням 13-річної доньки й показала подарунок для неї

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася звісткою про нове звершення доньки Мішель.

Так, дівчина, якій незабаром виповниться 14 років, активно бере участь у спортивних подіях. Зокрема, раніше Наталія розповідала, що Мішель полюбляє футбол. Цього разу у фотоблогу виконавиця заявила, що підліток посіла перше місце у змаганнях. Тож Могилевська одразу взялася думати про подарунок для неї як винагороду.

Попри те, що співачка зараз відпочиває у Буковелі, вона знайшла можливість піти на базар поблизу. Там у місцевих продавців артистка обрала для Мішель кумедну шапку та рукавички. Так само молодша Соня теж не лишиться без сувеніру. Співачка показала асортимент, серед якого обирала дітям сюрпризи.

«Після гарячого басейну встигла забігти на базарчик. Мішель зайняла перше місце у змаганнях. Першою прибігла. Я така щаслива! Треба щось купити — хочу її порадувати», — поділилася Наталія.

