Могилевська порозважалася з двома донечками та похизувалася їхніми весняними образами

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка Наталія Могилевська показала одразу двох підрослих дітей.

У своєму фотоблогу Наталія поділилася милим контентом з Софійкою та Мішель. Молодша та старша донечки виконавиці приміряли нові образи та попозували з мамою у будинку. Сімейство замилувало поцілунками та обіймами. А Соня у рожевій сукні навіть закружляла з мамою у танцях.

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Прийшла весна, і ми всією родиною вирішили оновити гардероб", — написала артистка.

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Крім того, Могилевська похизувалася і своїм оновленням у гардеробі. Зокрема, приміряла декілька образів і просто зачарувала своєю фігурою. Неозброєним оком помітно, як артистка схудла та просто сяє у період материнства.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Про такі помітні зміни стані Наталії їй написало і чимало шанувальників, зокрема й зіркові друзі. У коментарях вони засипали родину компліментами.

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