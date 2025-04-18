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- Гламур
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Могилевська порозважалася з двома донечками та похизувалася їхніми весняними образами
Співачка також приголомшила своєю зміною фігури.
Українська співачка Наталія Могилевська показала одразу двох підрослих дітей.
У своєму фотоблогу Наталія поділилася милим контентом з Софійкою та Мішель. Молодша та старша донечки виконавиці приміряли нові образи та попозували з мамою у будинку. Сімейство замилувало поцілунками та обіймами. А Соня у рожевій сукні навіть закружляла з мамою у танцях.
"Прийшла весна, і ми всією родиною вирішили оновити гардероб", — написала артистка.
Крім того, Могилевська похизувалася і своїм оновленням у гардеробі. Зокрема, приміряла декілька образів і просто зачарувала своєю фігурою. Неозброєним оком помітно, як артистка схудла та просто сяє у період материнства.
Про такі помітні зміни стані Наталії їй написало і чимало шанувальників, зокрема й зіркові друзі. У коментарях вони засипали родину компліментами.
"Моя крашиха" – Віталій Козловський
Мамині квіточки. Наталія Олексіївна просто розквітла з материнством. Стільки щастя, безумовної любові
Боже, який крутий вигляд Ви маєте. У мене аж чипси з рук випали
Красунечки дівчатка. Донечки щасливі. Наталіє, ви чарівна, неперевершена
Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШефа" Літвінова розсекретила, який бізнес веде її дорослий син після повернення до України з-за кордону.