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Наталія Могилевська розчулила учасника-військового на "Голосі країни-14": він не стримав сліз
Після виконання пісні Кузьми Скрябіна тренерка відзначила особливу емоційність військовослужбовця та обрала його для продовження участі в проєкті.
Один із найзворушливіших моментів першого випуску вокальних батлів стався після виступу на “Голосі країни-14” команди Наталії Могилевської.
На сцену вийшли військовослужбовець Тарас Редін, Оксана Підопригора, яка є бек-вокалісткою гурту «Жадан і Собаки», та тарологиня Орина Литвинчук. Разом вони виконали пісню Кузьми Скрябіна «Спи собі сама» — композицію, яка й без того має особливе емоційне звучання для багатьох українців.
Після номера Могилевська подякувала трійці за виконання улюбленої пісні та окремо відзначила кожного. Вона звернула увагу на ніжний голос Орини, оксамитовий тембр Оксани й особливу емоційність Тараса. У його виконанні тренерка побачила щирість, яка не потребувала зайвих сценічних ефектів.
Зрештою Могилевська обрала саме Тараса. Вона пояснила своє рішення тим, що він був останнім учасником, який допоміг їй остаточно сформувати команду. Утім, цей момент виявився значно емоційнішим за звичайне оголошення результатів: слова тренерки настільки зворушили військовослужбовця, що він не зміг стримати сліз.
“Я дуже хотіла знайти людину, яка мене вразить. І я не можу дозволити їй піти, тому що це був мій останній учасник, який закрив мою команду. Тарас”,— сказала тренерка
Оксана Підопригора також не залишилася без продовження в проєкті — її викрала Тіна Кароль. Для Тараса ж цей батл став особливим не лише через перемогу, а й через щиру підтримку, яку він отримав на сцені.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».
Нагадаємо, раніше на «Голосі країни-14» виступив військовий. Він змусив Тіну Кароль запросити MONATIK на повільний танець.