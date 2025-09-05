ТСН у соціальних мережах

436
1 хв

Могилевська розкрила літній підробіток її 13-річної доньки та яку суму вона отримувала щомісяця

Артистка розкрила власні методи виховання Мішель.

Автор публікації
Валерія Гажала
Наталія Могилевська з донькою

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська видала власний метод заохочення старшої доньки Мішель до роботи.

Як виявилося, протягом літа 13-річна дівчина мала легкий підробіток. Умови їй вигадали власні ж батьки. За словами Наталії, вона з чоловіком запропонувала Мішель доглядати за садом поблизу їхнього родинного будинку. Підлітка залюбки погодилася і отримувала за це плату. Співачка говорить, що разом з чоловіком Валентином за таку роботу щомісяця виплачувала дівчинці 1000 грн.

"Вона все літо слідкувала за садом. У неї було своїх декілька клумб, і ми їй за це платили гроші. Тисячу гривень на місяць. Що, непогано, я думаю, для дитини?" — зауважила виконавиця у фотоблогу.

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тепер артистка замислюється про схожий метод заохочення Мішель до читання та загалом навчання. За порадою вона прийшла до книгарні та поцікавилася у консультантки, чи буде доречним платити гроші дітям за кожні прочитані 100 с. книги. На це продавчиня відповіла схвально.

До речі, нещодавно Наталія Могилевська повідомила, що цього року Мішель вступила до ліцею. Зіркова мама заінтригувала, що дівчина почала опановувати там професію. Тим часом її молодша донька Соня теж пішла на навчання.

