Могилевська розкрила таємницю псевдонімів Барських і Дантеса: як насправді їм обрали сценічні імена

Володимир Дантес, Наталія Могилевська та Макс Барських / © Колаж ТСН.ua

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Українська співачка та тренерка нового сезону «Голосу країни» Наталія Могилевська розкрила таємницю псевдонімів артистів Макса Барських і Володимира Дантеса.

Знаменитість свого часу була продюсеркою одного з талант-шоу. І саме там свою кар’єру почали будувати Макс Барських та Володимир Дантес. Вони пройшли кастинг і стали учасниками шоу. Однак Наталії Могилевській хотілося додати родзинки в їхні образи, тож вона вигадала псевдоніми. Сценічне ім’я Макса Барських, якого насправді звуть Микола Бортник, утворилось від назви улюбленого нічного клубу артистки у Києві, про що вона розповіла на проєкті «Хто зверху».

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Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

А от що стосується Володимира Дантеса, у якого прізвище Гудков, то його на проєкті називал «французом», бо він на кастингу виконував пісню Le Temps des Cathédrales. Тож, Наталія Могилевська взяла прізвище французького монархіста Жоржа Шарля Дантеса. Так і утворився Володимир Дантес.

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Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

«Ми думали, які зробити прізвища. Макс Барських був, бо я любила ходити до клубу Barsky. Бо ж він Коля Бортник. А Вова був французик, а який найвідоміший француз у світі — Жорж Шарль Дантес», — пригадала артистка.

До речі, Вадиму Олійнику, який свого часу виступав у дуеті з Володимиром Дантесом, теж хотіли вигадати псевдонім. Коли Наталія Могилевська почула його прізвище, то вирішила не змінювати. Тим часом Дантес пожартував, що на його колегу «не вистачило фантазії».

Нагадаємо, насправді чимало знаменитостей в шоубізнесі використовують псевдонім. Нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала, як насправді звати відомих українських артистів.

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