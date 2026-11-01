Могилевська розплакалась на "Голосі" від пісні Скрябіна і з трепетом згадала покійного музиканта

Наталія Могилевська / © Голос Країни

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Настала черга показати свій номер на сцені «Голосу країни-14» Іллі Ржищеву.

Вокаліст почав займатися музикою відносно нещодавно. Річ у тім, що у його житті відбулась нещасна історія кохання. Тож, Ілля говорить, аби не займатися саморуйнуванням, він захопився музикою — самолікуванням.

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Вокаліст обрав чуттєву пісню «Старі фотографії» від гурту «Кузьма Скрябін». Одразу ж червону кнопку натиснув MONATIK, не гаючи ані секунди це зробила й Наталія Могилевська. Щоправда, Ілля в якийсь момент розхвилювався та трішки збився. Однак тренери з розумінням до цього поставились, оскільки вокаліст не є професійним музикантом. До речі, хлопець не лише дивував своїм вокалом, а й грав на піаніно.

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Тим часом тренерка Наталія Могилевська не змогла стримати емоцій. Співачка чесно зізналась, що її розчулила пісня. Річ у тім, що артистка та покійний Кузьма Скрябін були приятелями та разом працювали. Пісня «Старі фотографії» змусила Наталію Могилевську зануритися у спогади, що в неї все життя пронеслося перед очима. Тож, вона подякувала Іллі за цей момент і запросила до своєї команди.

«З Кузьмою пов’язана половина мого життя. Це мій найдорожчий друг, неймовірна людина. Я повернулась на пісню перш за все. Але мені так сподобалося, як ти хвилювався, помилявся. Якщо ти хвилювався, це означає, що ти не байдужий. А далі ось ця кульмінація, як ти встав. Я бачу справжнього артиста. Артиста — гідного сцени. Я дякую Кузьмі, що я повернулась на тебе. Моя команда відкрита з моїм серцем. Дякую за сльози, за спогади і за те, що пронеслося все життя перед очима», — зазначила Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська / © Голос Країни

До речі, після цього Наталія Могилевська, MONATIK та Ілля заспівали «Старі фотографії» усі разом. Врешті, вокаліст поміркував і таки пішов до команди Дмитра Монатіка. Як зазначив Ілля, з цим тренером йому буде легше.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, у другому випуску «Голосу країни-14» прийшов перший дует. Сестри Юлія та Дарина змусили тренера MONATIK піднятися на сцену та співати з ними в унісон.

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