Могилевська розсекретила, де зараз навчається її 5-річна донька, та показала гардероб дівчинки

Наталія Могилевська з донькою

Співачка Наталія Могилевська розповіла про початок навчання молодшої доньки Соні.

У фотоблогу знаменитість поділилася новиною, що дівчинка пішла до pre-school, тобто щодня у групах вона займається підготовкою до першого класу. Водночас Наталія розповіла, що дбає про вивчення доньками англійської мови. Тож зіркова мама записала Соню на додаткові заняття.

Крім того, Могилевська показала гардероб молодшої доньки. Співачка звернула увагу, що у шафі юної модниці переважають речі рожевого кольору. Виконавиця говорить, що донька вважає це ознакою гарного вигляду. Наталія навіть пригадала кумедну розмову з Сонею, коли вона сказала їй, що у підготовчій групі до школи мала найгарніший вигляд, бо була у рожевому луці.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська

Також маленька дівчинка полюбляє різноманітні аксесуари для волосся. Тож її образи не обходяться без бантиків чи шпильок різної форми, які й продемонструвала Наталія.

Наталія Могилевська

"Хочу привітати усіх з першим вересня, новим навчальним роком, з тим, що ми тримаємося і навчаємося, не зупиняємо своє життя. Моя Сонька почала вже навчатися у pre-school. Ми готуємося до першого класу", — сказала Могилевська.

До речі, старша донечка виконавиці Мішель від вересня також розпочала новий етап у навчанні й у свої 13 років розпочала здобувати професію.

