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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Могилевська розсекретила, яку професію хоче опанувати її 13-річна донька влітку

Зіркова мама також поділилася, чим займатиметься її молодша донька Соня на канікулах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська розповіла про плани на літо двох доньок – Мішель та Соні.

Артистка поділилася, що літні канікули донечок, крім відпочинку, будуть сповнені нових знань і вражень. Наталія розповіла, що наймолодша Соня поглибиться у вивчення іноземної мови, а ось Мішель у 13 років зацікавилася грумінгом. Тож зіркова мама залюбки втілить її підліткову мрію спробувати себе у професії та надасть таку можливість.

"Моя Соня все літо вивчатиме англійську. Мішелька вчитиметься на грумера. Дуже хоче спробувати. Загалом вона любить займатися зачісками й щось на кшталт цього. Канікули – прекрасний час для вивчення чогось нового", — поділилася Могилевська у фотоблогу.

Наталія Могилевська про дітей / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська про дітей / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До слова, співачка регулярно ділиться успіхами молодшої Соні у вивченні англійської. А зараз зіркова мама показала, як минають заняття доньки з учителькою. Зокрема, у кадрі дівчинка спілкується та вчить алфавіт на онлайн-уроці.

Донька Соня Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Донька Соня Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав свого підрослого сина Оскара та як однорічний хлопчик годував його черешнею на кухні вдома.

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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