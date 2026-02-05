- Дата публікації
Могилевська схудла на 25 кг без інтенсивних тренувань й розкрила свою особливу методику
Артистка за допомогою дисципліни досягла блискучих результатів.
Українська співачка Наталія Могилевська поділилася особистим досвідом схуднення та як їй вдалося позбутися зайвої ваги без інтенсивних тренувань у спортзалі.
У своєму телеграм-каналі зірка розповіла про свій шлях та застерегла, що метод може підходити лише їй. Наталія закликала відповідально ставитися до здоров’я і перед застосуванням будь-яких аналогічних практик обов’язково консультуватися з лікарем.
Могилевська зізналася, що схудла на близько 25 кілограмів завдяки оздоровленню та очищенню організму за методикою вірменської фахівчині. Артистка наголосила, що ключовими елементами стали правильне вживання олій та трав, а фізична активність була обмежена прогулянками. Танці та інші вправи повернулися у її життя лише на останньому етапі, коли значна частина ваги вже пішла.
«Наголошую, що це виключно мій досвід! Перед застосуванням будь-яких методів схуднення обовʼязково проконсультуйтесь зі своїм лікарем. Я робила оздоровлення та очищення організму. Головне — пити масла, вживати гіркі трави та очищати організм. З вправ, які я робила — це лише прогулянки. А танцями зайнялася, коли вже схудла на багато кілограмів», — розповіла Наталія.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповіла про виховання двох дітей і відповіла на закиди критиків у Мережі.