Могилевська схудла на 25 кг без інтенсивних тренувань й розкрила свою особливу методику

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася особистим досвідом схуднення та як їй вдалося позбутися зайвої ваги без інтенсивних тренувань у спортзалі.

У своєму телеграм-каналі зірка розповіла про свій шлях та застерегла, що метод може підходити лише їй. Наталія закликала відповідально ставитися до здоров’я і перед застосуванням будь-яких аналогічних практик обов’язково консультуватися з лікарем.

Могилевська зізналася, що схудла на близько 25 кілограмів завдяки оздоровленню та очищенню організму за методикою вірменської фахівчині. Артистка наголосила, що ключовими елементами стали правильне вживання олій та трав, а фізична активність була обмежена прогулянками. Танці та інші вправи повернулися у її життя лише на останньому етапі, коли значна частина ваги вже пішла.

«Наголошую, що це виключно мій досвід! Перед застосуванням будь-яких методів схуднення обовʼязково проконсультуйтесь зі своїм лікарем. Я робила оздоровлення та очищення організму. Головне — пити масла, вживати гіркі трави та очищати організм. З вправ, які я робила — це лише прогулянки. А танцями зайнялася, коли вже схудла на багато кілограмів», — розповіла Наталія.

