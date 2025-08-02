Могилевська у своє 50-річчя наробила пікантних фото в боді й висловилася про вік: "Я лише починаю"

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Сьогодні, 2 серпня, українська співачка Наталія Могилевська святкує день народження.

Знаменитості виповнилося 50 років. У власний ювілей іменинниця потішила шанувальників фотосесією на тлі басейну. На знімках Могилевська позує у чорному боді та на підборах, з яскравим макіяжем та червоною помадою. Образ підкреслює бездоганну фігуру зірки після її кардинального схуднення. Водночас у дописі артистка відверто зізналася, як сприймає свій вік і новий етап життя.

За словами співачки, вона більше не намагається комусь догодити чи відповідати очікуванням, натомість вчиться кохати себе такою, яка є. Ювілей став для неї точкою нового старту та переосмислення.

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"50 – не вік. Це стан розуму та душі. Покохай мене таку, якою я є… Я більше не намагаюся комусь подобатись. Не виправдовуюсь. Не чекаю дозволу. Не ставлю крапок, бо не збираюся фінішувати. Це мої 50 відтінків щастя, за які я вдячна кожній людині на своєму шляху. Життя лише тепер починає розкриватися по-справжньому – глибоко, яскраво, зі смаком. Якщо раніше я жила "як треба", то тепер – як хочу. І саме це – найкращий старт. Бо я лише починаю грати свою головну роль", — замилувала Могилевська.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Шанувальники засипали зіркову іменинницю привітаннями, відзначивши її розкішний вигляд:

З днем народження, зірко! Сяй до 120!

Вітаю. Маєте шикарний вигляд у свої 50. Цілеспрямована, розкішна, неймовірна людина-легенда. Дякую за натхнення і приклад, за силу духу і розквіт тіла! Нехай все в житті вдається

Браво за всі 50 років. Тепер насолода від життя!

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія показала свого 70-річного колишнього чоловіка Захура і приголомшила його виглядом у ювілей.