Могилевська відклала своє весілля і вперше озвучила причину
Також співачка розповіла, чому досі не показує обличчя своїх дітей.
Відома співачка Наталія Могилевська стала однією з зірок, яка взяла участь у концерті "Мій Music Hall", який організувала продюсерка Олена Мозгова. За лаштунками виконавиця розповіла про особисте життя, свій 50-річний ювілей і майбутнє весілля.
Вчора, 7 вересня, у столичному Палаці "Україна" відбувся концерт "Мій Music Hall", який вперше організувала відома продюсерка, донька Миколи Мозгового - Олена Мозгова. До участі були запрошені десятки артистів, але, на жаль, через чергову атаку росіян майже половина зірок так і не встигла вийти на сцену через оголошену повітряну тривогу.
Співачці Наталі Могилевській поталанило - адже вона виступала однією з перших. У концерті вона заспівала два своїх хіти - "Покохай мене таку" і "Я танцювала". Вже після виступу знаменитість відповила на декілька запитань журналістів ТСН.ua.
Зокрема, Могилевська зізналася, чому досі повністю не показує обличчя своїх доньок - 13-річної Мішель і 5-річної Софії - коли публікує з ними спільні дописи в соцмережах.
"До того часу, поки для них це може бути небезпечно, я не можу їх показувати. Так вважає соціальна служба. Тому що діти особливі, і я дослухаюся до психологів, які з ними працюють", - розповіла ТСН.ua співачка. Ба більше, за словами Наталії, в школі і в садочку, які відвідують дівчата, досі ніхто не знає, хто їх мама. На запитання, яку ж все ж таки професію обрала старша донька, Могилевська заінтригувала: "Я не можу розсекретити, але можу натякнути - що Мішель в мене дуже наполеглива і дуже спортивна".
Також артистка вперше за тривалий час обмовилася про своє весілля, у контексті того, що не вважає доречним під час війни великих святкувань. "Я навіть свій 50-річний ювілей не святкувала, яка мова про весілля? Вважаю, це поки не на часі", - каже співачка.
Нагадаємо, минулого місяця народна артистка відсвяткувала особливу дату в своєму житті. Про те, як провела цей день, і який найбільш неочікуваний дзвінок отримала, Наталя теж розповіла ТСН.ua:
"Зазвичай у цей день я не беру слухавки, бо фізично відповісти всім неможливо. По-друге, я люблю проводити цей день наодинці. Але цього року було виключення, і ми з чоловіком пішли гуляти вулицями Києва. Заходили в різні ресторани, навіть побували на дискотеці, яка закінчилася о 23-ій годині. Щодо привітань, найбільш неочікуваним був дзвінок від відомого режисера, який пожартував і запитав, чому я не написала у себе - "Вітайте, друзі. Цим ногам 50 років".
До слова, вчора співачка анонсувала вже другий поспіль ювілейний концерт у Палаці "Україна" у листопаді, адже на перший - вже усі квитки розпродані. Тож 1 і 2 листопада Наталя Могилевська представить нове шоу на головній сцені країни.
