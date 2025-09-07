Могилевська відклала своє весілля і вперше озвучила причину

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відома співачка Наталія Могилевська стала однією з зірок, яка взяла участь у концерті "Мій Music Hall", який організувала продюсерка Олена Мозгова. За лаштунками виконавиця розповіла про особисте життя, свій 50-річний ювілей і майбутнє весілля.

Вчора, 7 вересня, у столичному Палаці "Україна" відбувся концерт "Мій Music Hall", який вперше організувала відома продюсерка, донька Миколи Мозгового - Олена Мозгова. До участі були запрошені десятки артистів, але, на жаль, через чергову атаку росіян майже половина зірок так і не встигла вийти на сцену через оголошену повітряну тривогу.

Співачці Наталі Могилевській поталанило - адже вона виступала однією з перших. У концерті вона заспівала два своїх хіти - "Покохай мене таку" і "Я танцювала". Вже після виступу знаменитість відповила на декілька запитань журналістів ТСН.ua.

Наталія Могилевська разом зі своїм балетом за лаштунками концерту "Мій Music Hall"

Зокрема, Могилевська зізналася, чому досі повністю не показує обличчя своїх доньок - 13-річної Мішель і 5-річної Софії - коли публікує з ними спільні дописи в соцмережах.

"До того часу, поки для них це може бути небезпечно, я не можу їх показувати. Так вважає соціальна служба. Тому що діти особливі, і я дослухаюся до психологів, які з ними працюють", - розповіла ТСН.ua співачка. Ба більше, за словами Наталії, в школі і в садочку, які відвідують дівчата, досі ніхто не знає, хто їх мама. На запитання, яку ж все ж таки професію обрала старша донька, Могилевська заінтригувала: "Я не можу розсекретити, але можу натякнути - що Мішель в мене дуже наполеглива і дуже спортивна".

Також артистка вперше за тривалий час обмовилася про своє весілля, у контексті того, що не вважає доречним під час війни великих святкувань. "Я навіть свій 50-річний ювілей не святкувала, яка мова про весілля? Вважаю, це поки не на часі", - каже співачка.

Нагадаємо, минулого місяця народна артистка відсвяткувала особливу дату в своєму житті. Про те, як провела цей день, і який найбільш неочікуваний дзвінок отримала, Наталя теж розповіла ТСН.ua:

"Зазвичай у цей день я не беру слухавки, бо фізично відповісти всім неможливо. По-друге, я люблю проводити цей день наодинці. Але цього року було виключення, і ми з чоловіком пішли гуляти вулицями Києва. Заходили в різні ресторани, навіть побували на дискотеці, яка закінчилася о 23-ій годині. Щодо привітань, найбільш неочікуваним був дзвінок від відомого режисера, який пожартував і запитав, чому я не написала у себе - "Вітайте, друзі. Цим ногам 50 років".

Цей портрет Наталія Могилевська винесла на афішу своїх ювілейних концертів / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До слова, вчора співачка анонсувала вже другий поспіль ювілейний концерт у Палаці "Україна" у листопаді, адже на перший - вже усі квитки розпродані. Тож 1 і 2 листопада Наталя Могилевська представить нове шоу на головній сцені країни.

Нагадаємо, раніше співачка розкрила, яку суму її донька отримує щомісяця.