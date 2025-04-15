Могилевська вперше за тривалий час показала, як 4-річна донька вдома час проводить

Наталія Могилевська з донькою Софією / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка Наталія Могилевська потішила фанів родинним контентом.

Виконавиця під час насиченого робочого графіку приділяє значного часу двом дітям. Зокрема, турбується про їхню освіту. У своєму фотоблогу Наталія поділилася, що її молодша донечка Софійка проводить дозвілля з користю й займається англійською.

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зіркова мама показала, як минає одне з занять 4-річної дівчинки. На кадрах видніється Софійка та репетитор, з якою вона переглядає слайди та вивчає нові іноземні слова. Ба більше, донька Могилевської вже старанно вчиться оволодівати письмом і вміє виводити літери з англійської абетки. Тож наприкінці похизувалася результатом вчительці. Водночас співачка засвітила кімнату Софійки, на тлі якої помітні іграшки та меблі.

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Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сонька на англійській", — написала Наталія.

Зазначимо, що у виконавиці також є старша донька Мішель. Проте цього разу вона залишилася поза кадром.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова показала свою помітно підрослу 10-річну доньку від чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна. Крім того, дівчина продемонструвала свій танцювальний талант.