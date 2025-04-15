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Могилевська вперше за тривалий час показала, як 4-річна донька вдома час проводить
Співачка ще змалечку вчить Софійку іноземної мови.
Українська співачка Наталія Могилевська потішила фанів родинним контентом.
Виконавиця під час насиченого робочого графіку приділяє значного часу двом дітям. Зокрема, турбується про їхню освіту. У своєму фотоблогу Наталія поділилася, що її молодша донечка Софійка проводить дозвілля з користю й займається англійською.
Зіркова мама показала, як минає одне з занять 4-річної дівчинки. На кадрах видніється Софійка та репетитор, з якою вона переглядає слайди та вивчає нові іноземні слова. Ба більше, донька Могилевської вже старанно вчиться оволодівати письмом і вміє виводити літери з англійської абетки. Тож наприкінці похизувалася результатом вчительці. Водночас співачка засвітила кімнату Софійки, на тлі якої помітні іграшки та меблі.
"Сонька на англійській", — написала Наталія.
Зазначимо, що у виконавиці також є старша донька Мішель. Проте цього разу вона залишилася поза кадром.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова показала свою помітно підрослу 10-річну доньку від чоловіка, продюсера Юрія Нікітіна. Крім того, дівчина продемонструвала свій танцювальний талант.