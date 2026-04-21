Могилевська вперше заговорила про дітей і онука її чоловіка та в яких із ними стосунках перебуває

Виконавиця розповіла про свою велику родину.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська вперше розповіла про дітей та онука її чоловіка Валентина.

Пара виховує двох доньок – Мішель та Софію. Та, виявляється, в обранця артистки є діти від попередніх стосунків. Виконавиця на проєкті "Тур зірками" запевняє, що перебуває з ними в чудових стосунках. Наталія Могилевська говорить, що не лише любить дітей її коханого, а й переконана, що вони дають гарний приклад Мішель та Софії для наслідування.

"Я не тільки люблю його дітей, я вважаю, що вони приклад для моїх, бо вони були найкращими ученицями школи. Одна закінчила школу на Wall Street, зараз – університет в LA. Вона працює в Sony Music. Просто неймовірна дівчина!" – говорить артистка.

Виявляється, у Валентина вже й навіть є онук. За словами виконавиці, хлопчик з її молодшою донечкою одного віку. І цьогоріч вони разом підуть до першого класу. Співачка сподівається, що онук Валентина також займатиметься бальними танцями, як і Софія. Таким чином дітлахи зможуть танцювати в парі.

"У нього є онук. І 1 вересня його онук, такого ж віку, як моя Сонька, вони підуть разом вчитися в школу. І ще я дуже сподіваюся, що вони також стануть парою на бальних танцях, бо вона вже займається. І я дуже хочу, щоб вони разом танцювали. Це величезна сім'я, любов", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська приголомшила успіхами старшої доньки у спорті. 14-річна Мішель займається легкою атлетикою.

