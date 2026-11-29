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- Гламур
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Могилевська викрала учасницю в Пивоварова на "Голосі-14", а він попросив у неї "перепустку"
Музичний експеримент із живим саксофоном на сцені «Голосу країни-14» завершився зворушливими словами тренера та несподіваним порятунком вокалістки.
Батл команди на сцені “Голосу країни-14” Артема Пивоварова за участі Зої Скочко та Анатолія Рябініна перетворився на справжній музичний експеримент.
До номера долучився саксофоніст Міраш Сакс, а живий інструмент додав виступу особливого звучання. Пивоваров від початку прагнув, щоб його команда не просто виконувала відомі композиції, а створювала на сцені повноцінні музичні історії.
Учасники відповідально підійшли до завдання й подарували глядачам незвичайне поєднання вокалу та інструментального супроводу. Саксофон не залишився непоміченим і тренерами. Тіна Кароль окремо відзначила його звучання. Сам Пивоваров пояснив, що й надалі хоче залучати до виступів живих музикантів.
“Зоя, ти сьогодні на сцені розквітала, просто розквітала, наче квітка твоїх батьків-музикантів. І я розумію, що таке бути дитиною, яку батьки відмовляли в дитинстві займатися музикою. Я хочу тобі сьогодні сказати те, що ти хотіла б давно почути. Я вірю в тебе. Вір в себе. В тебе все вийде”,— похвалив тренер учасницю.
Після Артем тренер вирішив залишити у своїй команді Анатолія Рябініна.
“Ах, Анатолій, ти справжній. І сьогодні ти втілюєш не тільки свою мрію. Тому що твоя мама-музикантка, яка має абсолютний слух, яка так само відчуває музику, але в неї не було можливості втілити свою мрію. І сьогодні вона бачить в твоїх очах цю мрію”,— сказав Пивоваров учаснику після виступу.
Однак для Зої Скочко історія на цьому не завершилася — Наталія Могилевська скористалася можливістю викрадення та забрала вокалістку до себе.
Особливо цікавою виявилася реакція Пивоварова на цей поворот. Могилевська дозволила йому й надалі приходити на репетиції Зої, тож музична співпраця, яка розпочалася в його команді, фактично отримала продовження.
“Я буду приходити до вас на репетиції тепер. Наталя, можна мені перепустку?”,— поцікавився музикант.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».
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