Наталія Могилевська та Зоя Скочко / © Голос Країни

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Батл команди на сцені “Голосу країни-14” Артема Пивоварова за участі Зої Скочко та Анатолія Рябініна перетворився на справжній музичний експеримент.

До номера долучився саксофоніст Міраш Сакс, а живий інструмент додав виступу особливого звучання. Пивоваров від початку прагнув, щоб його команда не просто виконувала відомі композиції, а створювала на сцені повноцінні музичні історії.

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Батл команди Артема Пивоварова / © Голос Країни

Міраш Сакс / © Голос Країни

Учасники відповідально підійшли до завдання й подарували глядачам незвичайне поєднання вокалу та інструментального супроводу. Саксофон не залишився непоміченим і тренерами. Тіна Кароль окремо відзначила його звучання. Сам Пивоваров пояснив, що й надалі хоче залучати до виступів живих музикантів.

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Батл команди Артема Пивоварова / © Голос Країни

“Зоя, ти сьогодні на сцені розквітала, просто розквітала, наче квітка твоїх батьків-музикантів. І я розумію, що таке бути дитиною, яку батьки відмовляли в дитинстві займатися музикою. Я хочу тобі сьогодні сказати те, що ти хотіла б давно почути. Я вірю в тебе. Вір в себе. В тебе все вийде”,— похвалив тренер учасницю.

Зоя Скочко / © Голос Країни

Після Артем тренер вирішив залишити у своїй команді Анатолія Рябініна.

“Ах, Анатолій, ти справжній. І сьогодні ти втілюєш не тільки свою мрію. Тому що твоя мама-музикантка, яка має абсолютний слух, яка так само відчуває музику, але в неї не було можливості втілити свою мрію. І сьогодні вона бачить в твоїх очах цю мрію”,— сказав Пивоваров учаснику після виступу.

Анатолій Рябінін / © Голос Країни

Однак для Зої Скочко історія на цьому не завершилася — Наталія Могилевська скористалася можливістю викрадення та забрала вокалістку до себе.

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Зоя Скочко / © Голос Країни

Особливо цікавою виявилася реакція Пивоварова на цей поворот. Могилевська дозволила йому й надалі приходити на репетиції Зої, тож музична співпраця, яка розпочалася в його команді, фактично отримала продовження.

“Я буду приходити до вас на репетиції тепер. Наталя, можна мені перепустку?”,— поцікавився музикант.

Артем Пивоваров та Наталія Могилевська / © Голос Країни

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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