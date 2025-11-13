Могилевська висловилася про 4-річні стосунки з чоловіком і як вона змінюється: "Завжди не вистачало"

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про почуття до свого коханого Валентина, з яким разом уже чотири роки.

Артистка поділилася, як змінилася за цей час і які внутрішні відкриття пережила поруч із чоловіком. Наталія зізналася, що саме після початку великої війни і стосунків із Валентином вона зрозуміла, що їй бракує ніжності та жіночності. Тож у результаті почала вчитися цьому і досі продовжує.

Про це артистка заявила у сториз Тіни Кароль в Instagram. Стоячи поруч зі своєю колегою, Могилевська щиро зізналася, що надихається нею. Зокрема, поставила її за приклад природної жіночності, лагідності та водночас внутрішньої сили. У відповідь Кароль зашарілася, мило усміхаючись.

Наталія Могилевська та Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

«Друзі, я так люблю цю дівчинку. Я спостерігаю за нею все життя. Мені завжди не вистачало такої ніжності, жіночності… Зараз я з чоловіком вже четвертий рік намагаюсь знайти те, що цій дівчинці дається, що цій дівчинці дається так легко, так природно — бути такою жіночною. Я не можу стояти поруч», — зізналася Могилевська.

