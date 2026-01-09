Могилевська виїхала з чоловіком і дітьми за кордон і показалася з родиною в аеропорту

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська вирушила у довгоочікувану відпустку разом із родиною — чоловіком Валентином та двома доньками.

Артистка поділилася зворушливими кадрами сімейної мандрівки, яка розпочалася з поїздки автобусом за кордон. У своєму Instagram Могилевська показала, як родина прямує до Польщі, звідки вже вилетіла на іспанський острів Тенеріфе. Зірка зізналася, що ця подорож має для неї особливе значення — вона прагне подарувати дітям нові враження та показати світ за межами війни.

«Їдемо з дітьми на відпочинок. Вперше побачимо океан. Діти нарешті зможуть насолодитися безтурботним дитинством, побачити світ, справжні пальми й величезний аквапарк. Саме заради цих емоцій ця подорож варта довгої дороги», — поділилася артистка.

Наталія також опублікувала теплі сімейні фото з аеропорту, де всі разом готуються до перельоту. На знімках — усмішки, обійми й відчуття щастя, яке складно не помітити. А вже насамкінець співачка приберегла кадри, де на острові обіймається з чоловіком на тлі морських хвиль.

До слова, наприкінці минулого року Могилевська розповідала, що її чоловік уже три роки не бачив свого онука. Тож, схоже, зіркова родина вже возз’єдналася з родичами та насолоджується часом з ними без обстрілів, холодів і робочої рутини.

