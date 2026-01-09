ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
2 хв

Могилевська виїхала з чоловіком і дітьми за кордон і показалася з родиною в аеропорту

Артистці випала нагода побути на початку року з найріднішими.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська вирушила у довгоочікувану відпустку разом із родиною — чоловіком Валентином та двома доньками.

Артистка поділилася зворушливими кадрами сімейної мандрівки, яка розпочалася з поїздки автобусом за кордон. У своєму Instagram Могилевська показала, як родина прямує до Польщі, звідки вже вилетіла на іспанський острів Тенеріфе. Зірка зізналася, що ця подорож має для неї особливе значення — вона прагне подарувати дітям нові враження та показати світ за межами війни.

«Їдемо з дітьми на відпочинок. Вперше побачимо океан. Діти нарешті зможуть насолодитися безтурботним дитинством, побачити світ, справжні пальми й величезний аквапарк. Саме заради цих емоцій ця подорож варта довгої дороги», — поділилася артистка.

Наталія Могилевська з родиною / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з родиною / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія також опублікувала теплі сімейні фото з аеропорту, де всі разом готуються до перельоту. На знімках — усмішки, обійми й відчуття щастя, яке складно не помітити. А вже насамкінець співачка приберегла кадри, де на острові обіймається з чоловіком на тлі морських хвиль.

Наталія Могилевська з родиною / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з родиною / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з чоловіком за кордоном / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з чоловіком за кордоном / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До слова, наприкінці минулого року Могилевська розповідала, що її чоловік уже три роки не бачив свого онука. Тож, схоже, зіркова родина вже возз’єдналася з родичами та насолоджується часом з ними без обстрілів, холодів і робочої рутини.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова показала свій зимовий відпочинок у Буковелі. Компанію їй склала донька Маша, яка приїхала з США зі своїм чоловіком-американцем. Пара здивувала схожістю.

Дата публікації
Кількість переглядів
423
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie