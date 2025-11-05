Могилевська й Козловський здивували зізнанням про свій палкий поцілунок: як їхні кохані відреагували

Наталія Могилевська та Віталій Козловський / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українські співаки Наталія Могилевська та Віталій Козловський вперше відверто висловилися про пікантний випадок на концерті.

Так, нещодавно чималого галасу наробив їхній поцілунок просто на сцені під час запального шоу Могилевської у Києві. Виконуючи хіт «Відправила message» зірки не стримували почуттів і виру емоцій. Це викликало справжню дискусію в Мережі. Деякі юзери висловили свій захват від такого драйву, а решта ж різко розкритикувала поведінку артистів, кожен з яких має свою сім’ю.

Та насправді ж між Могилевською та Козловським нічого, окрім дружби, не могло й бути. У своєму дописі в Instagram виконавиця прямо на це натякнула. Тим не менш, аби повеселити фанів, підіграла їм та з іронією розповіла про «покарання», яке на неї чекає вдома від обранця Валентина. Крім того, Наталія подякувала Віталію за те, що вона разом з покійним колегою Андрієм Кузьменком з гурту «Скрябін» мала змогу докладати зусиль для розвитку його потенціалу.

«Так зробити міг тільки Козловський. Він завжди був мачо, який на сцені забуває про все на світі. І як ми тепер, Віталіку, будемо виправдовуватися вдома? Мене чекає як мінімум 50 відтискань. Я дуже вдячна тобі за наш з Кузьмою перший досвід навчання, викладання, та моєї допомоги молодим, талановитим артистам. Тому що я хотіла б робити це все життя. Ти сьогодні потужна зірка, прекрасний артист. Пишаюся тобою!» — написала артистка.

Своєю чергою, дружина Козловського Юлія раніше вже також говорила, що у поцілунку співаків не бачить нічого серйозного. У коментарі Віталій усе ж детальніше пояснив свою позицію. За його словами, це була просто драйвова енергія на сцені без будь-якого романтичного підтексту.

«Я люблю тебе, як сестру, як наставника, як Людину, котра завжди підтримувала, підказувала… Ти першою зателефонувала, коли закінчилися суди… Плакала, щиро радіючи за мене. Ці поцілунки на твоєму концерті були чистими, спонтанними в пориві емоцій без сексуального характеру. Тому наші кохані спокійно це сприйняли. Ні, скорше навіть раділи за нас, бо знають, як ми горимо музикою та сценою», — таку крапку поставив у цій історії музикант.

Зазначимо, Наталія Могилевська будує особисте життя з чоловіком на ім’я Валентин і виховує з ним двох донечок, а Віталій Козловський одружений зі своєю піарницею Юлією, яка понад рік тому подарувала йому синочка Оскара.