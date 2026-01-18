ТСН у соціальних мережах

Гламур
Могилевська з родиною повернулася до України з відпустки й показала свій знеструмлений дім під Києвом

Артистка опинилася у суворій зимі після відпочинку на Тенерифе.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська разом із родиною повернулася до України після зимового відпочинку на Тенерифе та одразу зіткнулася з суворими реаліями зими й енергетичної кризи.

На початку січня артистка разом із чоловіком Валентином і двома доньками поїхала на теплий іспанський острів, де родина змогла перепочити від постійних повітряних тривог і обстрілів. Однак після кількох тижнів відпустки Могилевська повідомила про повернення додому — і показала, у яких умовах їх зустрів заміський будинок під Києвом.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська вдома / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська вдома / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

За словами співачки, у домі не було електрики, опалення та води, а температура в кімнатах ледве сягала 10 градусів тепла. Артистка опублікувала кадри повної темряви всередині оселі, де ще залишився новорічний декор, і зізналася, що ситуація стала для неї справжнім випробуванням.

Втім, Наталія не розгубилася й одразу взялася рятувати дім — розтопила камін дровами. Нині всі побутові клопоти взяв на себе чоловік співачки. Так, Валентин намагається відновити опалення та розв’язати проблему з водою. Водночас Наталія додала, що її родина вже поступово налагоджує життя попри всі труднощі.

Наталія Могилевська вдома / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська вдома / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Ми повернулись раніше з відпустки. Я була впевнена, що наш дім може стати підтримкою для моїх рідних і близьких, тому що в мене хоча б є камін. Але ми приїхали — і в домі мінусова температура, замерзли труби, немає води, світла чотири доби, зв’язку теж немає. Тому зараз у мого чоловіка величезна задача: як відігріти дім, як розморозити труби і що буде, коли вони розмерзнуться. Завдяки сонячним батареям удень вдалося трохи нагріти інші кімнати. А з понеділка діти підуть у школу і садочок», — розповіла Могилевська.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розповів про свій родинний заміський маєток і як обігріває його під час відключення світла.

