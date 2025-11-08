ТСН у соціальних мережах

Могилевська з Цибульською зробили складний трюк і не втрималися від поцілунку: "Мене чоловік приб’є"

Виконавиця влаштувала TikTok-виклик після пристрасного поцілунку з Козловським і задіяла до нього Цибульську.

Наталія Могилевська та Оля Цибульська

Співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно приголомшила публіку на концерті акробатичними трюками та поцілунком із Віталієм Козловським, вирішила продовжити епатувати фанів.

Артистка запустила челендж, у якому закликала користувачів робити колесо під свій новий хіт. А під час візиту на шоу "Ранок на максимум" Могилевська спонукала виконати його всіх присутніх у студії, зокрема й співачку Олю Цибульську. Оля поділилася епічним відео в Instagram, де видно, як вона відчайдушно повторює трюк зірки. До цікавого завдання від Наталії долучилися й інші ведучі розважального проєкту.

"Коли Наталія Могилевська каже "робимо колесо" — ніхто в шоу не сперечається. Ми сьогодні трохи гімнасти. Тепер шукаємо остеопата", — пожартувала 39-річна Цибульська.

Після акробатичного експерименту співачки вирішили закріпити результат поцілунком у губи. Це неабияк здивувало прихильників під дописом і юзери одразу ж почали робити десятки компліментів своїм кумиркам та їхнім спортивним навичкам.

Оля Цибульська робить колесо просто в студії, після чого палко цілує Наталію Могилевську / © скриншот з відео

"Що за тренд ти запустив? Який кошмар! Мене ж чоловік просто приб’є!" — пожартувала Наталія, ймовірно звертаючись до Віталія Козловського, з яким нещодавно теж цілувалася на сцені.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віталія Козловського — Юлія Бакуменко — здивувала заявою після гучного поцілунку її чоловіка з Наталею Могилевською просто на сцені. Знаменитість зізналася, чи викликав цей момент у неї ревнощі та як вона насправді ставиться до такого артистичного жесту.

