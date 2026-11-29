Ілля Ржищев та Наталія Могилевська / © Голос Країни

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Один із найкумедніших і водночас найбільш несподіваних сюжетів батлів розгорнувся навколо учасника “Голосу країни-14” Іллі Ржищева.

Під час обговорення виступу учасника Наталія Могилевська не приховувала симпатії до нього та навіть заговорила про кохання з першого погляду. Та за жартівливим фліртом ховалася цілком реальна боротьба тренерів за талановитого вокаліста.

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“Я хочу вибачитись, дівчата, мені все одно подобається Ілля. Це кохання з першого погляду. Але, дівчата, я хочу сказати, що ви здивували мене. Вибачте, мій жіночий вибір, якщо прибрати Іллю, то ви були просто супер”,— сказала артистка фавориту.

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Ілля Ржищев / © Голос Країни

Ілля виступав у складі квартету разом із Валерією Вовк та сестрами Юлією й Дариною Хавчук. Учасникам дісталася непроста композиція з речитативом, тож кожному потрібно було не загубитися на тлі інших і водночас зберегти цілісність спільного номера. Після виступу Пивоваров відзначив органічність Іллі, а Монатік звернув увагу на складність завдання для всіх учасників.

Батл команди Дмитра Монатіка / © Голос Країни

Зрештою Монатік залишив у своїй команді Валерію. Сестер Хавчук викрала Тіна Кароль, а сам Ілля отримав шанс продовжити участь завдяки Могилевській.

Валерія / © Голос Країни

Сестри Хавчук / © Голос Країни

У цій історії знайшлося місце й для своєрідного примирення: Могилевська перепросила в Зої Скачко, яку раніше викрала до своєї команди.

“Хочу вибачитись перед Зоєю, яка там зараз сидить, просто це було, це гіштальт, це перше кохання”,— вибачилася тренерка.

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Наталія Могилевська / © Голос Країни

Ілля Ржищев та Наталія Могилевська / © Голос Країни

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, раніше на «Голосі країни-14» виступив військовий. Він змусив Тіну Кароль запросити MONATIK на повільний танець.

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