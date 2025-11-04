Могилевська заговорила про онука свого чоловіка та коли вони зустрінуться всією родиною

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська співачка Наталія Могилевська вперше за тривалий час заговорила про родину свого коханого Валентина.

Знаменитість ретельно приховує від публіки особисте життя й родинне щастя. Та цього разу співачка неочікувано заговорила про попередній шлюб Валентина. Як вияивлося, чоловік від ексдружини має дорослу доньку, яка вже подарувала йому онука. За словами Наталії, саме з ними вони проведуть свої зимові канікули на початку наступного року. Родина збереться разом за кордоном.

Могилевська зізнається, що їхня наймолодша донька Соня вже не дочекається поїздки. Тож, ймовірно, між двома доньками виконавиці та родиною з боку їхнього тата склалися доволі теплі стосунки. Та поки ж зірка активно гастролює й зізнається, що так само в очікуванні першої від початку великої війни подорожі за кордон.

Реклама

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«1 січня ввечері ми плануємо доїхати до Варшави. Це буде мій перший виїзд за кордон. Мій чоловік не бачив три роки онука. Ми всі хочемо поїхати до теплої країни, де він живе з донькою від першого шлюбу (чоловіка Валентина — прим. ред.). Це неймовірний Яшка такого ж віку, як наша Сонька. Я так мрію про це. Соня запитує: „А коли ми поїдемо?“ А коли ми поїдемо?». Я вже втомилася, а у грудні все щільно. Буду місяць відпочивати. Але я їду з тренером, аби у другій частині туру я влізла у костюми», — поділилася артистка в інтерв’ю «Люкс ФМ».

Нагадаємо, нещодавно під час концерту Наталія Могилевська просто на сцені палко поцілувала Віталія Козловського. На такий неочікуваний поворот сюжету вже відреагувала дружина співака.