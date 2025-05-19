Могилевська замилувала, які сюрпризи отримує від маленької доньки щодня: "Назбирала сама"

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно повністю показувала молодшу доньку Соню, похизувалася її подарунком.

Так, щодня дівчинка тішить маму квітами. За словами Наталії, донечка сама збирає їх довкола заміського будинку та вигадує композиції з весняних рослин. Співачка зізнається, що не може натішитися такому вияву любові Соні до неї й все зберігає у себе в кімнаті. Ба більше, для зручності вона придбала спеціальні маленькі вазочки.

Наталія Могилевська з подарунком від доньки / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Це все Сонька назбирала сама біля будинку. Хизуюсь, які весняні квіти для мене вона знайшла. Просто неймовірно! Як вони пасують до мого одягу сьогодні. Це вона постійно збирає щось вздовж берега: кульбаби та інше. І приносить маленькі букетики щодня", - розповіла щаслива Могилевська.

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У коментарях почали тішитися за артистку та вкотре наголошувати, що їй дуже пасує бути мамою:

Немає нічого ціннішого за любов, зібрану маленькими ручками біля дому… Ці квіти — це не просто подарунок, а мова серця. Соня подарувала мамі не просто букет, а момент, який грітиме душу назавжди

Яка ви чарівна матуся, як вам пасує роль мами, аж очі горять

Ви дуже мила, хороша Мама

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва розкрила причину свого почуття провини перед доньками.