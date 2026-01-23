Могилевська замилувала романтикою з чоловіком за кордоном і нагадала кадр з відомого фільму

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком Валентином.

Нещодавно артистка разом із обранцем і двома доньками відпочивала на Тенерифе. Родина втекла від холодної української зими, щоб провести час разом і насолодитися океаном та сонцем. На згадку про подорож Могилевська зробила серію світлин, одну з яких опублікувала у своєму Telegram-каналі.

На фото співачка з коханим позують на тлі безкрайнього океану, відтворивши романтичну сценку культового фільму «Титанік». Водночас обличчя чоловіка артистка традиційно залишила поза кадром — Валентин стоїть спиною до камери. Та навіть без цього ніжність моменту легко зчитується: чоловік обережно обіймає Наталію за талію, а сама сцена випромінює затишок і любов.

Реклама

Наталія Могилевська з чоловіком / © Telegram-канал Наталії Могилевської

На такий милий кадр зірки відреагувало чимало її шанувальників. Вони залишили багато реакцій у формі емоджі — вогники та сердечка.

До слова, нещодавно Наталія Могилевська разом із родиною повернулася до України. Приїхавши до свого дому під Києвом, артистка показала свою оселю, яка залишилася без електроенергії, та розповіла про наслідки тривалих блекаутів.