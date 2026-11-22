Наталія Могилевська та Артем Пивоваров / © Голос Країни

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На сцену «Голосу країни-14» вийшов 20-річний Владислав Тика.

Учасник навчається в університеті культури, а паралельно працює касиром у супермаркеті. Проте він мріє стати співаком, тож і прийшов на «Голос країни». На сцені проєкту він виконав хіт Parfeniuk — «Відриваючись». Однак, на жаль, тренери не натиснули червоної кнопки.

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Коли зіркові наставники почули, ким працює Владислав, то пригадали свій життєвий шлях. Наталія Могилевська співала в ресторані та отримувала незначні кошти.

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«Я в ресторані співала, у мене була зарплата 20 доларів. Тому я прекрасно вас розумію», — говорить тренерка.

Владислав Тика / © Голос Країни

Тим часом Артем Пивоваров працював у реанімації. Тренер пригадує, що навіть після тяжкого насиченого дня ходив на джеми, аби переймати досвід та взаємодіяти з іншими музикантами. У такому ритмі Пивоваров прожив протягом чотирьох років.

«Я, коли працював в реанімації від 8 ранку до 18, то після роботи я обов’язково їхав кудись, на якісь джеми взаємодіяти, перейняти досвід. Продовжував постійно у такому темпі протягом чотирьох років жити і знаходити цей баланс», — пригадав співак.

Тож, тренери звернулись до Владислава та закликали його не здаватися. Вони зазначили, що в нього дійсно чудовий голос. Головне — це вірити в себе та впевнено йти до своєї цілі.

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«Ви так переживаєте. Хочеться вас зігріти, підтримати, заспокоїти. Так сталося, що у двох тренерів вже немає місць у командах. Ми з Артемом щось собі міркуємо, шукаємо. Можливо, вам просто не пощастило. Але, будь ласка, продовжуйте вірити в себе», — порадила учаснику Наталія Могилевська.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, на «Голос країни-14» неочікувано прийшла онука колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова. Марія змусила зал аплодувати їй стоячи.

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