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Могилевська згадала свою роботу в ресторані за копійки, а Пивоваров розповів про зміни в реанімації
Тренери пригадали, ким працювали до того, як стати популярними.
На сцену «Голосу країни-14» вийшов 20-річний Владислав Тика.
Учасник навчається в університеті культури, а паралельно працює касиром у супермаркеті. Проте він мріє стати співаком, тож і прийшов на «Голос країни». На сцені проєкту він виконав хіт Parfeniuk — «Відриваючись». Однак, на жаль, тренери не натиснули червоної кнопки.
Коли зіркові наставники почули, ким працює Владислав, то пригадали свій життєвий шлях. Наталія Могилевська співала в ресторані та отримувала незначні кошти.
«Я в ресторані співала, у мене була зарплата 20 доларів. Тому я прекрасно вас розумію», — говорить тренерка.
Тим часом Артем Пивоваров працював у реанімації. Тренер пригадує, що навіть після тяжкого насиченого дня ходив на джеми, аби переймати досвід та взаємодіяти з іншими музикантами. У такому ритмі Пивоваров прожив протягом чотирьох років.
«Я, коли працював в реанімації від 8 ранку до 18, то після роботи я обов’язково їхав кудись, на якісь джеми взаємодіяти, перейняти досвід. Продовжував постійно у такому темпі протягом чотирьох років жити і знаходити цей баланс», — пригадав співак.
Тож, тренери звернулись до Владислава та закликали його не здаватися. Вони зазначили, що в нього дійсно чудовий голос. Головне — це вірити в себе та впевнено йти до своєї цілі.
«Ви так переживаєте. Хочеться вас зігріти, підтримати, заспокоїти. Так сталося, що у двох тренерів вже немає місць у командах. Ми з Артемом щось собі міркуємо, шукаємо. Можливо, вам просто не пощастило. Але, будь ласка, продовжуйте вірити в себе», — порадила учаснику Наталія Могилевська.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».
Нагадаємо, на «Голос країни-14» неочікувано прийшла онука колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова. Марія змусила зал аплодувати їй стоячи.