Могилевська зі сльозами на "Голосі-14" шокувала зізнанням про пережите насильство: "Було соромно"

Голос країни-14, Наталія Могилевська / © 1+1

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Українська співачка й тренерка «Голосу країни-14» Наталія Могилевська несподівано поділилася особистою історією, про яку раніше не наважувалася говорити публічно.

Відвертість артистки сталася після виступу 27-річної української акторки театру та кіно Альони Якименко. Учасниця виконала пісню «Черемшина», проте жоден із чотирьох тренерів не розвернув крісло.

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Утім, Альона прийшла на вокальне шоу не лише заради музичної кар’єри. Акторка скористалася можливістю привернути увагу до проблеми насильства й закликала тих, хто зіткнувся з подібним досвідом, не мовчати та домагатися справедливості. Вона розповіла про непрості умови роботи в одному з київських театрів та зізналася, що певний час її сприймали не як професійну акторку, а як сексуальний об’єкт.

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Альона Якименко / © 1+1

Її історія пов’язана зі скандалом навколо вже колишнього керівника Андрія Білоуса. Свого часу свідчення акторок та інших працівниць театральної сфери спричинили значний суспільний резонанс, протести й акції з вимогами відповідальності. Альона також розповіла, що продовжує працювати з психологом, аби впоратися з пережитим.

Слова учасниці глибоко зачепили Наталію Могилевську. Співачка зі сльозами обійняла акторку й зі сльозами подякувала їй за сміливість говорити про болісні речі. Виявилося, що наставниця й сама неодноразово опинялася в ситуаціях, коли зазнавала насильства.

Наталія Могилевська, Альона Якименко / © 1+1

Могилевська не стала розкривати подробиць пережитого, однак її зізнання стало одним із найемоційніших моментів випуску. Співачка наголосила, що свого часу їй було соромно говорити про такі ситуації, але тепер вона відчуває вдячність до людей, які наважуються порушувати цю тему відкрито.

«Хочу вам сказати величезну подяку. За моє життя декілька разів я, на жаль, знала, що це таке. Та у мене не вистачило сміливості про це сказати. Я дуже щаслива, що ти є. Сьогодні у мене є і сміливість, і бажання сказати про це. І мені не соромно, а було дуже! Я тобі дуже вдячна», — звернулася до Альони артистка.

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Наталія Могилевська, Альона Якименко / © 1+1

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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