Могилевська зі сльозами перепросила шанувальницю після концерту: що сталося

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська зворушливо розповіла про непорозуміння під час концерту в Хмельницькому, яке завершилося публічним вибаченням перед прихильницею.

Під час концерту виконавиця традиційно планувала спуститися до глядачів під час виконання пісні «Місяць». Однак цього разу зробити це не вдалося. За словами артистки, їй завадила одна з відвідувачок, яка стояла у проході та не реагувала на прохання звільнити місце. Співачка зізналася, що в той момент сприйняла такий жест як неповагу.

Втім, уже після концерту ситуація відкрилася з іншого боку. Як з’ясувалося, глядачка не могла сісти через стан здоров’я — вона прийшла на виступ одразу після операції і могла лише стояти. Це настільки вразило Могилевську, що вона не стримала емоцій і вирішила в Instagram звернутися до шанувальниці з вибаченнями.

«Після концерту я отримала болісний урок про довіру своєму глядачу. Директорка сказала, що дівчина після операції й не може сісти й прийшла хоча б постояти. Я розплакалася. Не знаю, як вас звуть, моя люба, але я вам дякую за вашу любов і увагу до моєї творчості. Хочу перепросити, бо я не так зрозуміла вас», — зворушливо поділилася артистка зі сльозами на очах.

Вона також додала, що цей випадок навчив її більше довіряти іншим та «не спішити із висновками про людей». У коментарях під відео шанувальники так само не приховували емоцій. Багато хто зізнавався, що ця історія довела їх до сліз.

Я правда заплакала, поки слухала

Я не стрималась… У мене сльози. Наталю, а у вас дуже гарна душа

Дякую Вам, Наталіє, за Вашу справжність!

