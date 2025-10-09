- Дата публікації
Могилевська зі сльозами показала подарунок від Ніни Матвієнко, який вона зробила напередодні смерті
Артистка тримає цей подарунок в особливому місці свого будинку — на вівтарі.
Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про останню зустріч з легендарною артисткою Ніною Матвієнко.
З нагоди других роковин смерті артистка поділилася щемливими спогадами про неї. Зокрема, зазначила, що бачилася з 75-річною виконавицею за декілька днів до її смерті. Тоді обидві зірки мали виступи в рамках одного благодійного концерту. І звісно, Могилевська не втратила нагоди побачитися з Ніною Митрофанівною за лаштунками.
Наталія зізнається, що в той день отримала від легендарної колеги у подарунок два вірші. Ніна Митрофанівна попросила співачку додати їх до своїх вистав, які вона бачила неодноразово на власні очі. Могилевська погодилася та зізнається, що досі ті рядки з поезії стоять у неї в її найсвятішому куточку будинку — вівтарі.
"Наша остання зустріч. Вона була на виступі для військових. Попри вік, вона їздила. Ми з нею побачилися, разом виступали. Вона дуже любила мої дві вистави. Була на них по декілька разів. Вона плакала й сказала: "Я знала, що ми виступатимемо разом і я тобі привезла дещо — вірші для вистави. Я молю тебе, встав у свою виставу". Вона просто вириває цей вірш, там їх було два, дарує мені… І через буквально декілька днів її не стало. Можливо, тиждень. Я з тими віршами всюди — я з ними сплю, я їх люблю, вони у мене на вівтарі, де я молюся. Вона була неймовірно теплою", — щемливо розповіла Наталія в інтерв’ю Славі Дьоміну.
Насамкінець артистка поділилася однією з поезій Ніни Митрофанівни, зацитувавши рядки зі сльозами:
Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони,
Присяду в хаті край вікна і буду чуть церковні дзвони.
І я наплачусь досхочу — сльозами вмию всі могили,
Зварю відвару з чебрецю й вип'ю келишок для сили.
Коли закінчиться війна? Коли?
Усі говорять, що нескоро…
Але готую я столи й промовляю: скоро, скоро.
