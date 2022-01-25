Мокра Ані Лорак у купальнику показала пишні сідниці на гарячому фото

Артистка показала фігуру на відпочинку.

Співачка Ані Лорак знову звела з розуму фанів своїми формами.

Так, знаменитість, схоже, влаштувала собі відпустку у спекотній країні. Звідти вона публікує відверті кадри. Зокрема, у своєму Instagram артистка оприлюднила декілька світлин, на яких постала у зеленому суцільному купальнику та леопардовій накидці. 43-річна зірка похвалилася пишним бюстом, стрункою талією та апетитними стегнами.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Також виконавиця вирішила додати трішки вогню та показала пікантне фото, де позувала в басейні. Мокра Лорак посвітила пишними сідницями.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

У коментарях прихильники Ані одразу ж взялися обговорювати її форми.

Дуже красива фігура у вас

Пожежа

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Нагадаємо, що у серпні 2021-го артистка виступила в клубі в Одесі. Попри безліч гнівних коментарів у Мережі, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди, а згодом залишитися там і працювати.

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