Мокра ексдружина Позитива у бікіні випнула на камеру пружні сідниці

Анна захопила відвертим відео.

Колишня дружина екссоліста гурту "Время и Стекло" Позитива – Анна Андрійчук – ошелешила юзерів спокусливим відео.

У фотоблогу дизайнерка опублікувала ролик з відпустки, на якому позувала під душем на пляжі. Мокра красуня у бікіні випнула сіднички та похизувалася апетитними принадами й ніжками.

У дописі Аня розповіла про те, що нарешті повністю прийняла та полюбила себе.

"Кожен міліметр свого тіла, руки, обличчя, вії, свій шрам на нозі, якого завжди соромилася. Не можу сказати, що я раніше не любила себе. Ні. Просто перейшла на новий рівень, напевно. Так, ми всі не ідеальні. Такі які є. З різними заскоками в голові і якимись дивними звичками, але це і робить нас особливими. Досконалості немає межі і гнатися за нав'язаними стандартами - це вічна війна з собою. Ви готові? Я ні", – поділилася вона.

У коментарях фоловери зробили колишній зірки низку компліментів.

О, Боже! Це дуже сексі

Ви дуже-дуже гарна

Розкішна! Тигриця

Ти прекрасна

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання