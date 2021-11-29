Мокра Ілона Гвоздьова у самому рушнику на голе тіло показала запальні танці у ванній

Мокра Ілона Гвоздьова у самому рушнику на голе тіло показала запальні танці у ванній

Зірка порозважалась на камеру.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова вирішила порозважати своїх прихильників.

Так, зірка у сторіз на своїй сторінці в Instagram опублікувала доволі цікавий ролик. На відео Ілона позує перед камерою у ванній кімнаті. Знаменита хореографиня показала, що може драйвово танцювати не лише на паркеті.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

До речі, судячи з зовнішнього вигляду зірки, Ілона щойно прийняла душ. Тож мокра танцівниця постала на відео у самому рушничку на голе тіло. У ролику можна помітити, що у Гвоздьової неабияк струнка та ідеальна фігура.

Знаменитість це черговий раз довела, коли показувала запальні танці. Так, якоїсь миті зірка повернулася до камери спиною та зняла свого рушника. Втім, пікантні місця Ілона все ж таки прикрила.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

Читайте також: