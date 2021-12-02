Мокра Ліза Русіна у прозорій білизні випнула пружний бюст

Хореографиня звела з розуму гарячим фото.
Українська хореографиня Ліза Русіна, яка брала участь у шоу "Танці з зірками" разом зі співаком MELOVIN, звела з розуму прихильників новим відвертим кадром.
Так, у фотоблогу красуня запостила світлину, на якій еротично позувала у прозорому спідньому. Мокра Ліза випнула пружний бюст, стоячи на колінах у воді та тримаючись за соковиті стегна.
"Пропоную роздягнутися не до спідньої білизни, а до самого серця", – написала вона.
Юзери оцінили і гаряче фото, і фігуру танцівниці у коментарях.
- Яка ж струнка
- Фото – вогонь
- Гаряче
- Запальне фото
Нагадаємо, MELOVIN та Русіна покинули танцювальне шоу після дев’ятого ефіру. Вони запам’яталися глядачам пристрасними танцями і та епатажними витівками.
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