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Мокра Ліза Русіна у прозорій білизні випнула пружний бюст

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Мокра Ліза Русіна у прозорій білизні випнула пружний бюст

Ліза Русіна / instagram.com/lissarusina

Хореографиня звела з розуму гарячим фото.

Українська хореографиня Ліза Русіна, яка брала участь у шоу "Танці з зірками" разом зі співаком MELOVIN, звела з розуму прихильників новим відвертим кадром.

Так, у фотоблогу красуня запостила світлину, на якій еротично позувала у прозорому спідньому. Мокра Ліза випнула пружний бюст, стоячи на колінах у воді та тримаючись за соковиті стегна.

Ліза Русіна / © instagram.com/lissarusina
Ліза Русіна / instagram.com/lissarusina

"Пропоную роздягнутися не до спідньої білизни, а до самого серця", – написала вона.

Юзери оцінили і гаряче фото, і фігуру танцівниці у коментарях.

  • Яка ж струнка
  • Фото – вогонь
  • Гаряче
  • Запальне фото

Нагадаємо, MELOVIN та Русіна покинули танцювальне шоу після дев’ятого ефіру. Вони запам’яталися глядачам пристрасними танцями і та епатажними витівками.

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