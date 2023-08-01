Мокра Меган Фокс у мінісукні захопила спокусливою фотосесією на березі моря

Голлівудська акторка Меган Фокс знялася у черговій відвертій фотосесії.

Зірка "Трансформерів" захопила шанувальників світлинами на березі моря на заході сонця, якими поділилася в Instagram. 37-річна Меган повигиналася на камеру у білій мінісукні. Мокре вбрання підкреслило пишній форми знаменитості та її струнку талію. Волосся акторка не стала збирати і залишила розпущеним, а також зробила виразний макіяж.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

"Пропоную уроки серфінгу", - іронічно підписала світлини Меган.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Шанувальники акторки були у захваті від нових пікантних світлин зірки та засипали її компліментами.

Бути такою гарячою незаконно!

Вона така гарна!

Вже біжу записуватися на ваші заняття!

Просто приголомшливо!

Нагадаємо, днями Меган Фокс також привернула увагу фанів своїм сміливим образом - акторка вийшла в світ у "голій" сукні без білизни.

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