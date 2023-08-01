Мокра Меган Фокс у мінісукні захопила спокусливою фотосесією на березі моря

Акторка поділилася новими фото.
Голлівудська акторка Меган Фокс знялася у черговій відвертій фотосесії.
Зірка "Трансформерів" захопила шанувальників світлинами на березі моря на заході сонця, якими поділилася в Instagram. 37-річна Меган повигиналася на камеру у білій мінісукні. Мокре вбрання підкреслило пишній форми знаменитості та її струнку талію. Волосся акторка не стала збирати і залишила розпущеним, а також зробила виразний макіяж.
"Пропоную уроки серфінгу", - іронічно підписала світлини Меган.
Шанувальники акторки були у захваті від нових пікантних світлин зірки та засипали її компліментами.
- Бути такою гарячою незаконно!
- Вона така гарна!
- Вже біжу записуватися на ваші заняття!
- Просто приголомшливо!
Нагадаємо, днями Меган Фокс також привернула увагу фанів своїм сміливим образом - акторка вийшла в світ у "голій" сукні без білизни.
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