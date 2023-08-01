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Мокра Меган Фокс у мінісукні захопила спокусливою фотосесією на березі моря

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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567
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Мокра Меган Фокс у мінісукні захопила спокусливою фотосесією на березі моря

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Акторка поділилася новими фото.

Голлівудська акторка Меган Фокс знялася у черговій відвертій фотосесії. 

Зірка "Трансформерів" захопила шанувальників світлинами на березі моря на заході сонця, якими поділилася в Instagram. 37-річна Меган повигиналася на камеру у білій мінісукні. Мокре вбрання підкреслило пишній форми знаменитості та її струнку талію. Волосся акторка не стала збирати і залишила розпущеним, а також зробила виразний макіяж.

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox
Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

"Пропоную уроки серфінгу", - іронічно підписала світлини Меган. 

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Шанувальники акторки були у захваті від нових пікантних світлин зірки та засипали її компліментами.

  • Бути такою гарячою незаконно!
  • Вона така гарна!
  • Вже біжу записуватися на ваші заняття!
  • Просто приголомшливо!

Нагадаємо, днями Меган Фокс також привернула увагу фанів своїм сміливим образом - акторка вийшла в світ у "голій" сукні без білизни.

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Дата публікації
Перегляди
567
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