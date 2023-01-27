Мокра Надя Дорофєєва в емоційному кліпі на трек "Вотсап" втілила образ сексапільної драмерки

Українська співачка Надя Дорофєєва слідом за прем'єрою емоційного треку "Вотсап" представила не менш хвилюючий кліп до нього.

Так, сьогодні, 27 січня, побачила світ відеоробота Наді на пісню "Вотсап", яку для неї написали коханий Міша Кацурін та продюсер лейблу Enko Іван Клименко.

Протягом майже трихвилинного відео Надя потужно грає на барабанах. Артистка вбрана у джинси та майку на голе тіло. Дорофєєва передає всі емоції, які вирують всередині неї:

"Розлука, відстань, розставання, емоційна напруга, внутрішній надрив і розпач – це те, що переживає багато людей зараз. Я бачу ці історії щодня, відчуваю їх, пропускаю крізь себе. Тому пісня "Вотсап" така надривна, настільки переповнена емоціями. Це моя найсерйозніша пісня, вона нова для мене – за змістом і за вокальною подачею", – прокоментувала роботу Дорофєєва.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва, Ірина Горова та ІнтіХаїт

Надя Дорофєєва

Режисером кліпу виступив Інді Хаїт. Він побачив Надю саме за барабанами як дівчину, яка з кожним ударом палички передає свій внутрішній стан.

"Я шукав підхід, щоб передати надрив та емоційність, що є у пісні, і саме пісня підказала мені рішення у вигляді крутої барабанної партії. Я вирішив показати дівчину, яка важко переживає розлуку, і весь свій біль та розпач вкладає в кожний удар барабанної палички. Вона грає й грає, поки сили не закінчуються", - поділився Хаїт.

Цікаво, що музичний інструмент Надя опанувала за тиждень. Як зізналася виконавиця, вона й не підозрювала, що у неї такий хист до барабанів.

Нагадаємо, не так давно Надя Дорофєєва показала, де вони живуть з коханим Мішею Кацуріним та як вдома писали дуетну пісню "Щоб не було".

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