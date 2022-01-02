Мокра Сальма Гаєк без макіяжу посвітила пишним бюстом у купальнику

Зірка привітала фанів з Новим роком.

Мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк оригінально привітала фанів з новорічними святами.

Зірка опублікувала у своєму Instagram фото в суцільному купальнику для того, аби привернути увагу юзерів. Так, знаменитість посвітила своїм пишним бюстом та апетитними стегнами. До речі, Сальма стояла по пояс у водоймищі, і, помітно, що вона нещодавно плавала, адже акторка була повністю мокрою. Також знаменитість зображена без жодної краплі декоративної косметики.

Сальма Гаєк у купальнику / instagram.com/salmahayek

Окрім цього артистка привітала з Новим роком. Вона побажала фанам, щоб 2022 рік приніс їм лише радість та щастя.

"Нехай цей Новий рік принесе вам віру у власні сили. Щасливого та здорового вам 2022 року", - написала під фото Гаєк.

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