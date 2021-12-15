Мокра Соломія Вітвіцька показала, як її в Одесі накрило хвилею

Зірка погуляла узбережжям зимового моря.

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька нещодавно поїхала відпочивати до Одеси.

Там зірка влаштовує собі різноманітні релакси, милується неймовірними краєвидами і, звісно ж, гуляє узбережжям зимового Чорного моря. Втім, без кумедних інцидентів не обійшлося. Коли Соломія черговий раз прийшла до моря та вирішила зробити декілька знімків, то її накрило хвилею.

Соломія Вітвіцька в Одесі / instagram.com/solomiyavitvitska

"Фото до і після того, як мене накрила хвиля. Я з тих людей, котрі точно можуть в омут з головою. Хоча завжди намагаюся прорахувати ризики і наслідки. Але часом так хочеться не думати, а діяти", - поділилась зірка.

Соломія Вітвіцька в Одесі / instagram.com/solomiyavitvitska

Дійсно, на фото, які Соломія опублікувала у своєму Instagram, видно, як ведуча позує перед камерою, а позаду неї розлітаються морські бризки. До слова, хоч Вітвіцька й стала мокрою, втім, безмежно щасливою.

Соломія Вітвіцька в Одесі / instagram.com/solomiyavitvitska

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