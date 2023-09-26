Мокра Вікторія Бекхем у напівпрозорому вбранні захопила спокусливими фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем здивувала шанувальників новим образом.

Колишня солістка Spice Girls знялася у спокусливій фотосесії заради рекламної кампанії нового парфуму від свого бренду, який отримав назву Portofino ’97. Фото Вікторія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На першому фото Бекхем позувала у мереживному чорному бра та з чорною вуаллю на обличчі. У кадрі фани могли розгледіти не лише струнку талію, а й підтягнуті м'язи Вікторії. Зірка зробила яскравий макіяж з червоними губами та зібрала волосся.

Вікторія Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

У чорно-білому кадрі для промо Бекхем показала свою звабливість та жіночність. Дизайнерка на тлі гір вигнулася на камеру у напівпрозорій блискучій сукні, яка підкреслила фігуру знаменитості.

Вікторія Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Аромат Portofino '97 викликає в уяві сцени бурхливої романтики та втілює мою першу романтичну подорож до Портофіно в 1997 році з Девідом. Ейфоричний хіт калабрійського бергамоту і чорного перцю; хрусткі білі листи ладану і амбри; пачулі і ветивер, що затримуються на шкірі коханої людини...", - розповіла про новий аромат дизайнерка.

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